Giorgetti | Io litigo con Meloni? Tutte balle Ma è singolare l’urgenza di spendere per la difesa

«Avrei litigato consulle spese per. Naturalmente sonma fa niente. Se i giornalisti decidono che è così è inutile che smentisci». Queste le parole del ministro dell’Economia Giancarloa “Tutto un altro mondo – tutta un’altra economia” ad Ancona. «Che improvvisamente si scopra che si devonovalangate di miliardi facendo debiti per la, visto che guerra ucraina c’è da tre anni», ha precisato il ministro. Nel suo intervento alla kermesse leghistanon ha risparmiato una frecciata sull’opportunità del riarmo di un Paese come la Germania: «Hanno detto che la Germania deve riarmarsi. Naturalmente questo a qualcuno dovrebbe in qualche modo..», ha osservato sarcasticamente, fra gli applausi del pubblico. In sostanza il titolare dell’economia ribadisce la linea già illustrata nei giorni precedenti: non si taglierà la sanità per finanziare la corsa agli armamenti.