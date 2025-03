Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti fa il leghista: “I dazi? Un’occasione per difendere i diritti delle imprese italiane”. E dà via libera alla quinta rottamazione

Il Giancarlosul palco di ‘Tutta un’altra economia, la sfida del valore’, il primo dei tre eventi della Lega che porteranno al congresso federale, ha il cappello del militante del Carroccio. Fan deidi Donald Trump, anche se minacciano le, anti tedesco (“Ora i tedeschi hanno deciso che fanno quel cavolo che gli pare”) e fan della pace fiscale. Il messaggio che ne emerge, è quel che conta, è un viadelministrocartelle esattoriali prevista dal disegno di legge in discussionecommissione Finanze del Senato. Perché va nella direzione di aiutare chi “ha bisogno di poter lavorare senza troppi casini, senza troppe regolamentazioni”, come “la flat tax” per autonomi e piccole. Si vedrà dove il ministero dell’Economia troverà le coperture per la nuova sanatoria che consentirebbe di spalmare il debito residuo su un massimo di ben 120 rate e farebbe perdere alle casse pubbliche circa 5 miliardi.