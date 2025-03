Sport.quotidiano.net - Gioele Dix: la mia passione per le auto e la magia della Formula 1

"Mio nonno era uno che seguiva la Mille Miglia, mi parlava di Ascari e Nuvolari. E poi avevo una cuginetta che adorava, non so perché, Emerson Fittipaldi con i suoi basettoni. Anche io seguivo le gare, soprattutto di Lauda e Senna. Quella sì che era una bella1, ruspante. Dove contava molto di più il pilota". Adesso, invece, "ci sono un po’ troppe regole che, a volte, spengono un po’ lo spettacolo".Dix, attore, comico, drammaturgo e regista milanese, confessa che "laper le macchine è incrollabile fin da quando ero bambino". Anche "mio padre amava moltissimo le, quelle costose. Giovane avvocato – ricorda –, un pomeriggio di primavera arrivò a casa prima del solito. Disse a tutta la famiglia di scendere in strada e ci mostrò una Jaguar bianca con i sedili rossi, una MK II.