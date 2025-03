Ilgiorno.it - Ginnastica ritmica, l’aresina Rhythmic’s team fa il pieno di medaglie

Leggi su Ilgiorno.it

dinel circuito Libertas. Nei giorni scorsi le atlete aresine dellahanno fatto il loro debutto nel nuovo circuito Libertas di, partecipando alla prova interregionale che si è svolta a Molinetto di Marzano. "Questo eccellente risultato fa ben sperare per la fase nazionale che si terrà a maggio. Ora, le atlete dellasi concentrano sulla preparazione per affrontare le prime gare del campionato di federazione, pronte a dare il massimo in vista delle prossime sfide", spiegano dallo staff della società. Nelle stesse giornate, laha portato in pedana in tutto 28 ragazze, considerando anche le gare di Carugate per la seconda tornata del campionato provinciale Csi, gare individuali. I risultati non sono mancati nemmeno qui e la società ha portato a casa cinqued’oro, cinqued’argento e cinque bronzi.