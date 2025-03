Ilgiorno.it - Gianmichele Di Mauro oro nel tiro a segno nonostante la bronchite

Diconquista l’oro regionale nella seconda gara federale nel. Prossima tappa, finale nazionale per il titolo italiano. Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda gara federale del campionato italiano dinel difficile poligono di Bergamo, con diversi atleti in gara. Nella categoria Pistola olimpionica 10 metri di gruppo “Maestri uomini“,il novatese non fosse in condizioni fisiche ideali, a causa di una forte, Deha iniziato molto bene con punteggi di 95, 97, 94. "Alla quarta decina di spari la fatica si è fatta sentire e ho accumulato 92 punti, poi un buon 95 e infine un 93", spiega. Cosi con un totale di 566 su 600 punti il novatese si è aggiudicato la medaglia l’oro con 15 punti di distacco dal secondo classificato.