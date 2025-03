Oasport.it - GHIACCIO D’ORO! Andrea Giovannini completa il sabato trionfale dell’Italia: campione del mondo della Mass Start!

Leggi su Oasport.it

Il detentoreCoppa del, vince l’oro iridato nellamaschile, imponendosi con una volata regale ai Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating: l’azzurro domina suldell’Olympic Hall di Hamar, in Norvegia, nella gara in cui è ottavo Daniele Di Stefano.In una gara dominata dal tatticismo, in cui gli unici sussulti arrivano a ridosso degli sprint intermedi,si fa trovare al posto giusto nel momento in cui, a due giri dalla conclusione, si rompono gli indugi e si alza il ritmo in vista dello sprint decisivo.Una volata dominata in maniera incontrastata, col solo sudcoreano Seung-Hoon Lee a restargli vicino, consegna l’oro ad, che chiude in 7:56.47 e porta a casa i 60 punti che valgono il titolo mondiale, relegando l’asiatico alla piazza d’onore, battuto per 0?05 sul traguardo e d’argento a quota 40.