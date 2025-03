GF Shaila contro Helena | Non l’ho mai provocata al contrario suo Uscirò comunque vincitrice e se la giustizia…

Leggi su .com

Nella casa del Grande Fratello,parlando con Chiara e Zeudi ha messo a paragone il suo percorso durante il reality a quello della sua grande nemica, usando parole molto dure nei suoi riguardi: “Tra me edche io vinca o che io perda io ne escorispetto al mio percorso. .L'articolo GF,: “Nonmaialsuo.e se la giustizia.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF, Lorenzo sbotta: “Sono proprio stanco, le voglio fuori dalla casa. Si meritano un uomo che.”GF, Lorenzo eballano insieme, l’espressione dispiaciuta didiventa virale (VIDEO)GF,arriva in giardino eprende il giacchetto e va via stizzita (VIDEO): la scena diventa virale sui socialGF,spara a zero su(VIDEO): “Ma che caz*o vuole, dove sta che la vado a prendere.