.com - Geolier Live 2025, stasera la data zero a Jesolo, il calendario

Leggi su .com

Al viadail, la serie didel rapper napoletano nei palasport che continuerà quest’estateAl via oggi, sabato, 15 marzo dal Palazzo del Turismo diil, un tour che vedràsui palchi dei palasport delle principali città italiane, dopo anni di record continui, in cui ha conquistato traguardi straordinari sia allo discografico che. Con la sua nuova stagione di concerti, il rapper continua a scrivere la sua storia e quella del rap italiano.Dopo i tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso giugno – un’impresa senza precedenti per qualsiasi artista, nazionale o internazionale – quest’anno, dopo il tour nei palasport, sarà il primo ad esibirsi per due volte di seguito sul palco dell’Ippodromo di Agnano il 25 e 26 luglio, per poi continuare la tournée nei festival estivi della Penisola, per finire in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona.