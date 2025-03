Laspunta.it - Genzano, l’area verde di via Nenni si rifà il look.

Leggi su Laspunta.it

Tutto pronto per i lavori di riqualificazione dell’aredi via. Ad annunciarlo è l’assessore Roberto Silvestrini.“Con questo intervento vogliamo riqualificare un’area che fino ad oggi non ha trovato ancora una finalità specifica. Utilizzata come area di passaggio vorremmo riconvertirla ad area di sosta con una caratteristica specifica per l’attività sportiva.” Dice l’assessore.“Una parte importante dei lavori saranno a favore delpubblico con più di cento nuove piantumazioni tra piante grandi e piccole. Verranno installate panchine per la sosta e 1 mini campo da basket, tutto questo per rifar viverenon solo come punto di passaggio ma come una piccola area di sosta collegandosi in modo naturale con il parco “Amati” adiacente.” Oltre ai lavori di riqualificazione di viasono in programma altre novità, tra le quali la nomina del nuovo comandante dei vigili urbani.