Calcionews24.com - Genoa, Vieira nel post partita: «Prestazione? Sono molto soddisfatto. Il pubblico è stato fantastico, così come l’atmosfera che hanno creato»

L’allenatore delPatrickha parlato neldel match valido per la 29a giornata del campionatio di Serie A contro il Lecce. Le parole Il tecnico delPatrickha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sul Lecce di Marco Giampaolo valido per la ventinovesima giornata .