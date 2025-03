Dayitalianews.com - Genoa supera il Lecce 2-1: doppietta di Miretti decisiva al Ferraris

Leggi su Dayitalianews.com

?Ieri sera, allo stadio Luigi, ilha conquistato una vittoria per 2-1 contro il, grazie a una straordinaria prestazione di Fabio, autore di unanel primo tempo.ha sbloccato il risultato al 16º minuto con un tiro preciso, raddoppiando poi nei minuti di recupero del primo tempo. Ilha accorciato le distanze al 68º minuto con un rigore trasformato da Nikola Krstovic, ma non è riuscito a trovare il gol del pareggio. ?Le statistiche del match mostrano un possesso palla a favore del(56,3%), ma ilha saputo capitalizzare le sue occasioni. Con questa vittoria, ilsale a 35 punti in classifica, mentre ilrimane fermo a 25 punti.?L'articoloil2-1:dialproviene da Dayitalianews.