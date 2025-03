Internews24.com - Genoa Lecce, scatto salvezza di Vieira: Giampaolo ko. La classifica di Serie A aggiornata

di Redazione, il Grifone passa sui salentini: vittoria fondamentale in otticaper i liguriCon una doppietta di Miretti (entrambe le reti su assist di Malinovskyi) nel primo tempo ilsupera ile si prende tre punti che lo mettono ormai al riparo da brutte sorprese. A 35 punti, quando mancano ancora nove giornate alla fine, la squadra di Patrick, al terzo risultato utile di fila, può sentirsi al sicuro. Unica macchia: nel finale si è chiuso troppo e ha rischiato qualcosina. Al, invece, non basta un buon secondo tempo per raddrizzare una partita finita comunque in crescendo. Il rigore di Krstovic (mani di Matturro su tiro di N’Dri) aveva dato speranze di rimonta, ma l’assalto finale non ha portato al pareggio e così i salentini devono ingoiare la quarta sconfitta di fila e lasi complic sempre di più per