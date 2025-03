Quotidiano.net - Genoa batte Lecce 2-1: doppietta di Miretti decisiva per la corsa salvezza

Ilil2-1 nel primo anticipo della 29/a giornata grazie ad unadinel primo tempo alla quale risponde su rigore Krstovic nella ripresa. Un successo fondamentale nelladel Grifone, traguardo ormai ad un passo mentre i giallorossi incassano la quarta sconfitta consecutiva e rimangono nelle zone calde. Vieira, con 11 assenti, si affida dal primo minuto al rientrante Malinovskyi (titolare a sei mesi dall'infortunio di Venezia), Giampaolo con Krstovic prima punta e moduli speculari per i due tecnici, 4-2-3-1. Al 16' Malinovskyi serve in areache gira in rovesciatando Falcone per il vantaggio dei padroni di casa. Ilin pieno recupero trova il gol del raddoppio ancora sull'asse Malinovksyi-. Il centrocampista ucraino al limite invece di tirare pesca in mezzoche si gira bene liberandosi del marcatore econ il mancino ancora Falcone.