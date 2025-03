Notizieaudaci.it - Gene Hackman, il giallo dell’eredità: ‘Esclusi i tre figli’, la moglie era l’unica beneficiaria

Filtrano dettagli sul testamento di, dopo che l’attore 95enne e suaBetsy Arakawa sono stati trovati morti il mese scorso nella loro casa di Santa Fe. Secondo il Daily Mail l’attore ha lasciato la sua fortuna di 80 milioni di dollari ad Arakawa. Anche secondo il sito Tmz, i tre figli che la star ha avuto dalla exFaye Maltese – Christopher, 65 anni, Elizabeth, 62 anni, e Leslie, 58 anni – non sono nominati nel testamento. Il fondo fiduciario in caso di decesso a distanza di 90 giorniQuesto sito di gossip statunitense riferisce che il premio Oscar per Il braccio violento della legge e Gli Spietati aveva nominato Arakawa unicadei suoi beni nel 1995. L’ultimo aggiornamento del documento sarebbe datato al 2005. Allo stesso modo, nelle sue ultime volontà, Arakawa lasciava i suoi beni a Hackman, ma specificava che se lei e il marito fossero morti a distanza di 90 giorni l’uno dall’altro, i suoi beni sarebbero stati destinati a un fondo fiduciario e distribuito in beneficenza dopo aver saldato eventuali debiti medici in sospeso.