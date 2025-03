Quotidiano.net - Gene Hackman e il rebus dell’eredità: svelato il testamento

Los Angeles, 15 marzo 2025 – A chi andrà il ricco patrimonio della star di Hollywood? La questione è tutt’altro che immediata. Stando ai media americani, l’attore due volte premio Oscar – morto a 95 anni negli stessi giorni della moglie Betsy Arakawa – non nomina i suoi tre figli nelma lascia tutto alla consorte. Anche dalla data dei due decessi dipenderà dove andranno i soldi. La gestione– stimata in una cifra approssimativa di 80 milioni di dollari – è in mano a l’avvocata Julia L. Peters, che succede adin terza nomina (dopo la moglie, il primo successore era l'avvocato Michael G. Sutin, morto però anche lui nel 2019)., 95 anni, e la moglie 63enne Betsy Arakawa morti. due giorni fa Il, registrato nel 2005, il cui contenuto è statoieri, fa riferimento ad un accordo fiduciario del 1995 in cui Betsy viene indicata come unica beneficiaria in caso di morte di