Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, 10 regole per un sogno”

Leggi su Napolipiu.com

: “, 10per un”">Antonio Conte non lascia nulla al caso, dalle parole alla mentalità che vuole infondere alla sua squadra. “Amma faticà”, il suo motto da quando è arrivato a, non è solo un’espressione dialettale, ma un vero e proprio comandamento per un gruppo che vuole tornare al vertice.Come evidenzia Antonio Giordano per la, l’ex tecnico di Inter e Juventus ha dato una nuova identità al, trasformando una squadra smarrita in un collettivo con idee chiare, organizzazione e carattere. Dopo l’1-1 contro l’Inter, lo spartiacque che ha cambiato le prospettive degli azzurri, Conte ha ribadito la sua fiducia nel gruppo: “Se vogliamo, possiamo”.Dal crollo alla ricostruzione: Conte guida iltra le “dieci finali”L’allenatore leccese non si è mai nascosto, definendo il pareggio con l’Inter “mezza sconfitta”, ma subito dopo ha incitato tutti a credere nel percorso di crescita.