Secoloditalia.it - Garofano (ex Ris) richiude il caso Garlasco: “Quel Dna non basta per accusare Sempio”. E i reperti del processo sono andati persi

“Ero consulente pergià nella prima indagine su di lui. Dissi alloralo che ripeto oggi: le tracce di Dna trovate sotto le unghie della povera Chiara non erano idonee per un’identificazione personale. Siccome le traccesemprele, per quanto mi riguarda non è cambiato niente: come non erano idonee nel 2016 nonidonee nel 2025”. Così a Repubblica l’ex comandante del Ris di Parma Luciano, consulente in pectore della difesa di Andrea, nel.”: ora i media trattanoda colpevole e Stasi da innocenteIl Dna, spiega, “era pochissimo, e talmente degradato che non era possibile fare alcuna considerazione né in tema di identità né in tema di esclusione. È vero, oggi esistono nuove tecnologie, ci può magari essere un’interpretazione più precisa, ma le traccee rimangono tali.