Liberoquotidiano.it - Garlasco, una guerra tra magistrati dietro la riapertura del caso? Indiscrezioni pesantissime

Leggi su Liberoquotidiano.it

Battaglia traper ladell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella sua casa dinel 2007. Lo riporta il Tempo. Per il delitto è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato Alberto Stasi. Mentre oggi si sono accesi i riflettori su Andrea Sempio, 19 anni all'epoca dei fatti e amico del fratello della vittima. Dopo essere stato coinvolto nelle indagini del 2017, quando tutto finì con un'archiviazione, ieri è tornato al centro del. Gli investigatori gli hanno prelevato un tampone salivare per comparare il suo profilo genetico con una traccia di Dna rimasto ignoto e trovato sotto le unghie di Chiara. Secondo la Procura di Pavia, si tratterebbe di tracce compatibili col Dna di Sempio. Per il il difensore di Sempio, Massimo Lovati, si tratta di "cose superate, già archiviate.