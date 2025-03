Ilgiorno.it - Gara podistica diventa viaggio nel passato

Rientra tra gli eventi di “Cuori Olimpici“ il progetto della Regione che detterà il conto alla rovescia per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la “Corri battaglia di Pavia“,su un percorso di 13 chilometri competitivo e non competitivo, in programma domenica 30 marzo a Pavia. "La Corri battaglia di Pavia non è solo una corsa, ma unnella storia – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali (nella foto) – Un ponte trae futuro che celebra i valori dello sport, della memoria e della comunità. Siamo orgogliosi che questa manifestazione sia parte di una staffetta di eventi che sta unendo tutta la Lombardia nel percorso verso Milano-Cortina 2026". Il percorso toccherà alcuni dei luoghi della celebre battaglia, come Mirabello e la Cascina Repentita, dove nacque la celebre zuppa alla pavese e dove fu tenuto prigioniero il re francese sconfitto.