Ganz non ha dubbi | La ThuLa coppia completa! Duo offensivo più forte d’Europa…

Ganz non ha dubbi: «La Thuram-Lautaro coppia completa! Duo offensivo più forte d'Europa…»

di Redazionenon ha: «La! Duopiùd’Europa.» Le parole dell’ex attaccanteIntervistato cosi dai microfoni di Tuttosport, Maurizio, ha parlato cosi dell’attacco dell’Inter.THURAM- «Ha sorpreso tutti, conoscevamo la sua forza fisica, ma non sapevamo il resto. Sta facendo cose incredibili, fa reparto da solo, quando un attaccante è capace di questo è tanta roba. Se l’Inter gioca meglio quando Thuram è in forma? Sì, perché ha queste caratteristiche, lui va in gol, ma ha quelle abilità da punta, quando l’Inter magari non riesce a tener palla e a non venire fuori dal fondo, Thuram tiene quelle palle sporche, ed è importante. LAUTARO- «Martinez è il goleador, non c’è più nulla da dire su di lui, è un leader, si è guadagnato il posto a suon di gol, come il rispetto di tutti, anche di chi non tifa Inter: è tanta roba, tanta roba”.