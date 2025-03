Metropolitanmagazine.it - Gabriele Cirilli, chi è la moglie Maria: “Lei ha salvato il matrimonio”

De Luca è ladel famoso comico italiano. I due si sono conosciuti quando erano molto piccoli, tra i banchi di scuola. Tutti pensavano che sarebbe rimasto un amore da 14enni e invece non è stato così. I due si sono innamorati e la loro storia è diventato un fidanzamento ufficiale fino ad arrivare a dire il fatidico sì. Nel 2001De Luca è diventata mamma del piccolo Mattia che è diventato, insieme a, il centro del suo mondo. Ad oggi sono una famiglia bellissima e sono più innamorati che mai:“Sono 35 anni che sto con lei. Sono tanti, tutti i giorni io le porto una rosa a casa. Romantico? No, ho scoperto che è allergica”.Quella traè una vera e propria favola d’amore, anche se su Instagram il comico preferisce non pubblicare troppi scatti che riguardano la sua quotidianità e la sua sfera sentimentale.