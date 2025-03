Genovatoday.it - Furti su sei furgoni parcheggiati, arrestato

Leggi su Genovatoday.it

La scorsa notte gli agenti delle volanti hannoun 29enne del posto per il reato di tentato furto aggravato e continuato. L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione giunta al 112 circa la presenza di un uomo, che stava forzando alcuniin sosta in via Albisola a.