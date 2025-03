Sololaroma.it - Fulham-Tottenham, il pronostico di Premier: GOAL certo e Multigol goloso

Una 29ª giornata diLeague che ha già regalato fin qui emozioni importanti, da un Nottingham Forest sempre più terzo in classifica ad un Manchester City fermato in casa dal Brighton sul 2-2. All’orizzonte però una domenica 16 marzo che promette fuoco e fiamme, non solo con il derby londinese tra Arsenal e Chelsea ma anche con un interessante, in programma a Craven Cottage alle 14:30.Potrebbe sembrare paradossale, viste le premesse di inizio anno, ma la squadre che ha sicuramente più interesse ad ottenere i tre punti è quella di casa, e basta guardare la classifica per capire il perché:10° con 42 punti, ma l’8° posto, che causa Ranking UEFA sarà sufficiente per la Conference League, dista appena 2 lunghezze, per quello che è un sogno europeo clamoroso per una squadra neo promossa due anni fa.