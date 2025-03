Ilrestodelcarlino.it - Frecciarossa, ma sulla linea regionale

Da molti anni sono pendolareferroviaria Bologna-Modena. Martedì 25 febbraio 2025, a causa del ritardo del bus, ho perso il trenodelle ore 16.58 per Bologna. Poiché avevo un appuntamento importante nel centro della mia città per le ore 18.15, sono stata costretta a prendere il trenon. 8819 Milano-Bari. Grazie al mio abbonamento annuale, ho pagato un sovrapprezzo di euro 21,70 per la tratta Modena-Bologna. Segnalo però che il suddetto treno ha percorso il tragitto utilizzando i binari "normali" e non quelli dell'Alta velocità. Il convoglio è partito da Modena alle ore 17.16 ed è arrivato a Bologna alle ore 17.45, un tempo di percorrenza pari a quello di un treno. Davanti alle mie rimostranze, la dipendente a cui ho pagato il sovrapprezzo mi ha detto che il treno è catalogato comeperché alla stazione di Milano parte dai binari dell'Alta velocità.