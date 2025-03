Notizieaudaci.it - Frasi e immagini di auguri di buon onomastico Luisa: il 15 marzo si festeggia la Santa di Marillac

Sioggi, 15di, vedova Le Gras e fondatrice, insieme a San Vincenzo de’ Paoli, delle Figlie della Carità. Nata il 12 agosto 1591 a Parigi in circostanze misteriose, fu riconosciuta come figlia naturale da Luigi I di, probabilmente per evitare scandali familiari.e la spiritualità diCaterinaIl cavaliere e signore di Ferrières-in-Brie e di Villiers-Adam le garantì una rendita e la fece educare presso il monastero reale di San Luigi di Poissy, dove le domenicane le insegnarono a leggere, scrivere, dipingere e, soprattutto, a conoscere Dio. Durante questo periodo,rimase profondamente colpita dalla spiritualità diCaterina da Siena. In seguito, a Parigi, iniziò a frequentare le cappuccine del Quartiere Saint-Honoré, note come “Figlie della Croce”.