Frasi di Dua Lipa | le citazioni più iconiche tra empowerment e amore

Duaè una delle cantanti più amate in tutto il mondo: solo su Instagram si contano diverse decine di milioni di follower innamorati della sua musica. Un fenomeno abbastanza interessante, considerato che l’artista ha realizzato solo tre dischi finora: Dua, che è il disco d’esordio del 2017, Future Nostalgia del 2020 e Radical Optimism che è del 2024. Accanto a essi un disco dal vivo e uno di remix, e tanti singoli.Duae i suoi testi: il mix perfetto tra forza e sensualitàUna caratteristica della musica di Dua, come per molte popstar, è l’universalità: accanto a una melodia accattivante, i testi parlano di temi che possono interessare potenzialmente tutte le donne., relazioni, vita quotidiana, indipendenza sono infatti i temi più ricorrenti e che interessano donne di tutte le età, anche molto lontane anagraficamente dalla cantante, che è nata nel 1995.