Frankie Grande il fratello di Ariana debutta come popstar | ecco Rhythm Of Love

aveva un sogno (e una sorella famosa) e alla fine ce l’ha fatta a realizzarlo, perché hato nel mondo della musica. Dopo aver passato anni a guardare a distanza ravvicinata le avventure die a tifare per lei, adesso anche il 42enne ha pubblicato un singolo,ofha scritto il brano insieme a Alex Chapman e NOVDOR , che hanno lavorato con artisti del calibro di Troye Sivan e Charli XCX, Neil Ormandy e Molly Irvine. Ma non è finita qui, perché ildiha anche firmato un contratto con la Republic Records: “Ricordo solo di aver fatto sentire delle mie canzoni a Wendy Goldstein (direttrice creativa della Republic Records), e mi sono detto ‘oddio cosa sta succedendo?’. Non pensavo di avercela fatta, ma sono così felice. Non sapevo che fosse possibile“.