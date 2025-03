Sport.quotidiano.net - "Francesco Francia, che orgoglio". Ecco il certificato Platinum Plus

Leggi su Sport.quotidiano.net

Frangente dorato per ladel presidente Andrea Venturelli, che mentre veleggia con la serie C ai piani alti del girone G (quarto posto e 8 vittorie consecutive) ha da poco ricevuto la più alta onorificenza della Fip per il settore minibasket, col(stesso riconoscimento per la Pontevecchio) che ne testimonia la qualità del lavoro. Per la prima squadra oggi alle 18 la trasferta sul parquet di Scandiano. Presidente, è un bel momento per la, a partire dal basso. "Siamo tra i pochi in Emilia-Romagna, ad aver ottenuto questo riconoscimento, grazie ai numeri e al lavoro di Elena Passini e Davide D’Atri, oltre che degli istruttori e allenatori che rendono virtuoso il nostro vivaio. Ci ripaga degli investimenti e della progettualità che abbiamo messo in campo".