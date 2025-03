Lanazione.it - Frana isola l’intera Valle. Disposta la riapertura della Statale del Brennero

BAGNI DI LUCCA Uno smottamento di grosse dimensioni di terra e massi, verificatasi nella notte tra giovedì e venerdì sulla strada provinciale 445 subito dopo il sovrappassoFerrovia, all’altezza delle gallerie, ha causato l’interruzioneviabilità tra Bagni di Lucca e il Ponte di Calavorno,ndo praticamente tutta la. Da Bagni di Lucca per raggiungere Lucca e viceversa resta solo disponibile la strada di Corsagna, dove, peraltro, ieri mattina verso le 8.30 un incidente fra due furgoni ha determinato la chiusura alla circolazione per oltre un’ora, aumentando le difficoltà al transito. Mentre per dirigersi verso Barga o Castelnuovo Garfagnana l’unica possibilità è utilizzare la strada provinciale 56, transitando da Tereglio-Vitiana-Lucignana, un percorso montano che passa attraverso i boschi molto ristretto.