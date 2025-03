Noinotizie.it - Fragagnano: domani il rito dei santi Diciottesima edizione

Di seguito il comunicato:Ununico e ancestrale, che affonda le sue radici nelle società rurali, nei Saturnali romani, nelle tavole medievali imbandite dai signori feudali per i più poveri, arrivando infine alla liturgia trasmessa dai monaci basiliani. Tutto questo senza dimenticare l’influenza delle comunità ebraiche e arbereshe: queste ultime, in occasione di San Giuseppe, celebravano l’Arcipurcim, un grande banchetto collettivo tra famiglie dello stesso ceppo. Sono queste le antiche radici che, mescolando influenze pagane e religiose, si possono ritrovare nel “dei”, un evento unico e fortemente simbolico, in programma a– in provincia di Taranto – domenica 16 marzo, alle ore 19, nella chiesa del Carmine. L’iniziativa, giunta alla sua XVIIIe organizzata dalla locale Pro Loco, rappresenta un’opportunità unica per immergersi nelle radici più profonde della tradizione pugliese, unendo storia, spiritualità e convivialità.