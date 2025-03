Anteprima24.it - FOTO/ All’Arcos una mostra di scultura dedicata a Luigi Vollaro

Tempo di lettura: < 1 minutoUnadiche riassumono esperienze che, dalle terrecotte degli anni Ottanta, arriva ai ‘piombi’ degli anni Novanta e all’ampio ciclo dei ‘rami’, realizzati dai primi del Duemila ad oggi.Aperta oggi lapresso il Museo ARCOS di Beneventoe curata da Massimo Bignardi. Dialogo con la materia e in esposizione 20 sculture con un lavoro coordinato da Francesco e Ferdinando Creta.Presente questa mattina anche il consigliere provinciale Antonio Capuano. Creta ha sottolineato: “Da oltre 10 anni la nostra programmazione è mirata e studiata al territorio. Esponiamo esperienze diverse. Questavive di specificità, interpretazione di spazi. Le opere disi coniugano in modo straordinario”.Bignardi ha poi raccontato: “Volevamo racchiudere il recupero del senso artigiano, quello in particolare della terracotta.