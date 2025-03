Agi.it - Forza Italia: lo Stato arriva, Askatasuna non sarà più indisturbata

AGI - Una delegazione dicomposta dal segretario regionale del Piemonte e ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, dal capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, dal vicepresidente dei senatori, Roberto Rosso e dal segretario torinese di, Marco Fontana, si è recata per qualche istante davanti alla sede torinese di. Gli esponenti forzisti hanno esposto un cartello con la scritta 'Lostando', "in riferimento all'abusiva occupazione di un intero palazzo di proprietà pubblica da parte del noto centro sociale, protagonista di manifestazioni caratterizzata da episodi di violenza ai danni delle Forze di polizia, da molti anni a questa parte", si legge in una nota. "Con questo atto simbolico abbiamo voluto dare voce all'esasperazione di tanti cittadini che trovano assurdo che il sindaco di Torino e le amministrazioni di sinistra continuino a lasciareche occupa un palazzo pubblico da anni e anni", spiegano nella nota gli esponenti di