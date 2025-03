Laprimapagina.it - Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 3.9, avvertita anche a Napoli

Leggi su Laprimapagina.it

Una nuovadiha colpito oggi i, con unadi 3.9 registrata alle 13:32. L’epicentro si trova nella Solfatara di Pozzuoli, a una profondità di 2,9 chilometri, rendendo il sisma particolarmente percepibile in tutta l’area flegrea e nella città di.L’evento sismico arriva dopo ladi4.4 di giovedì scorso e quella di 3.5 registrata ieri sera. La situazione resta complessa, con numerosi edifici sottoposti a verifiche strutturali e sgomberi in corso nei palazzi ritenuti non sicuri.Effetti e interventi in corsoA Pozzuoli si segnalano danni ad alcuni edifici, con calcinacci caduti in via Cappuccini. La Protezione Civile è attiva per garantire assistenza alla popolazione, con aree di attesa attivate in diversi punti della città e il supporto di volontari arrivati da altre località.