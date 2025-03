Sportnews.eu - Formula 1 in tv domenica 16 marzo: orario della gara in Australia

1 in tv16e palinsestoin. Sky o DAZN? Ecco dove vedere il GP.Dopo una lunga pausa, sta per tornare finalmente la1. La pausa invernale, per gli appassionati, dura veramente troppo: in molti non vedono l’ora di ripartire con la solita routine prevista per i 24 Gran Premi stagionali.Le macchine tornano finalmente in pista – Sportnews.euLa Federazione, da qualche anno, ha voluto un calendario con 24 corse: ricordiamo poi che ci sono anche le Sprint Race e quindi i piloti hanno veramente tantissimo lavoro da fare nel corso dell’annata. Si riparte da Melbourne: primastagionale in, quindi, e non in Bahrain come accadeva ormai da qualche anno. A Sakhir, in ogni modo, si sono svolti i test stagionali: da un po’ di tempo, ormai, i team hanno a disposizione soltanto tre giorni per capire la bontà del progettonuova auto.