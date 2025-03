Thesocialpost.it - Formula 1, GP Australia: McLaren domina in qualifica, Ferrari in difficoltà

Melbourne – Giornata difficile per lanelle qualifiche del Gran Premio d’. Lando Norris conquista la pole position con un tempo di 1’15”096, firmando una storica doppiettainsieme a Oscar Piastri, che scatterà dalla seconda posizione. Max Verstappen, con la sua Red Bull, si piazza in terza posizione, mentre la seconda fila è completata dalla Mercedes di George Russell.in affanno – Delusione per il team di Maranello, con Charles Leclerc che partirà dalla settima posizione e Lewis Hamilton subito dietro di lui in ottava. Ancora più arretrato Carlos Sainz, solo decimo. Un risultato al di sotto delle aspettative, soprattutto considerando il buon passo mostrato nei giorni precedenti.Le parole di Vasseur – Il team principal della, Frédéric Vasseur, ha commentato così la prestazione del Cavallino: “Sicuramente non ci aspettavamo questo risultato, anche perché nel Q2 non eravamo troppo lontani dalla