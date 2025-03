Lapresse.it - Formula 1, Ferrari delusa dopo le qualifiche nel Gp Australia: “La stagione è lunga”

C’è delusione in casaledel Gran Premio d’, il primo del Mondiale di1. Settima e ottava piazza per Charles Leclerc e Lewis Hamilton lontani dalla pole della McLaren di Lando Norris. “La performance non è stata la stessa di venerdì. Penso di sapere il motivo, abbiamo rinunciato a qualcosa. Il risultato è deludente, ma la. Dobbiamo prendere i punti senza fare i miracoli. La macchina ha potenziale, ma eravamo fuori finestra. Nel Q3 non ho trovato il feeling, con la pioggia sarà una incognita” ha detto il monegasco ai microfoni di Sky Sport. Hamilton: “C’è margine di crescita”“Abbiamo fatto progressi nel weekend, sono stato lontano in alcune zone perché questa monoposto è diversa dalle Mercedes e mi serve costruire la fiducia. Ma sono vicino a Charles, anche se siamo più lontani rispetto alle aspettative e dobbiamo capire perché.