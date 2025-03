Davidemaggio.it - Formula 1: al via su Sky il Mondiale 2025, Imola e Monza in diretta anche su Tv8

Dopo la MotoGP, tocca alla1 dare il via al, con Sky in primo piano grazie all’esclusiva dell’intero campionato su quattro ruote. Il primo semaforo verde si accende domani – domenica 16 marzo – alle 5 di mattina sull’Albert Park Circuit per il Gran Premio d’Australia.di1: la programmazione di Sky SportI programmiQuello di Sky Sport con la1 sarà un giro del mondo con un unico punto di partenza: il Remote Garage di SkySportF1 e, in aggiunta al canale 207, SkySportPlus, accessibile attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream. Disponibile l’opzione Race Control con 25 canali: 20 On Board Camera (per guardare ogni giro dal punto di vista del pilota preferito), Battle Channel (per seguire da vicino la battaglia per la leadership), Timing (per i dati live della gara), Multiscreen (tutte le 20 On Board Camera in un’unica schermata), On Board Mix (un mix del punto di vista dei piloti) e Driving Tracker (con la mappa live del circuito per seguire i piloti).