Sport.quotidiano.net - Formula 1 a Monza fino al 2031: ristrutturazioni e nuovi progetti per l'autodromo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il “nuovo“ Tempio della velocità è stato battezzato l’anno scorso a settembre. Nuovo asfalto,sottopassi e, un paio di mesi dopo, pure nuovo contratto. Il vecchio accordo con Liberty Media in scadenza al prossimo Gp (5-7 settembre) è stato aggiornato: la1 resterà aal. Altri sei anni nel Mondiale, al prezzo di circa 27 milioni di dollari all’anno, con una rivalutazione (annuale) del 2%. Ma al circus non bastano soltanto i soldi del bonifico. I proprietari americani della F1 vogliono anche altri lavori. Perché ormai il motorsport è anche spettacolo, lifestyle, business che corrono paralleli alle gare in pista. E allora, per reggere la concorrenza deicircuiti in giro per il mondo, il vecchiodi– il più antico al mondo a ospitare una prova del Mondiale – si è impegnato a mettersi al passo della concorrenza.