Sport.quotidiano.net - Formula 1 2024: Sky Sport trasmetterà il campionato con 24 gran premi in 4K

Leggi su Sport.quotidiano.net

Anche ildi1 numero 75 sarà coperto televisivamente da Sky, che dedica interamente un canale SkyF1, canale 207, anche in streaming su NOW e in qualità 4K, al mondiale che sta per iniziare. La partenza sarà a Melbourne, in Australia, ma nel cammino del mondiale ci sono le due tappe italiana (a Imola il 18 maggio e a Monza il 7 settembre) e ilfinale ad Abu Dhabi nel fine settimana del 7 dicembre, in tutto saranno 24più sei Sprint Race. Per raccontarlo Sky ha evoluto il Remote Garage che diventa 2.0, con una serie di supporti e funzioni. Il team Skyè quello ormai collaudato, da Carlo Vanzini a Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero in telecronaca, ai commenti di Matteo Bobbi, la conduzione di Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, Mara Sangiorgio inviata ai box e la squadra vincente di Race Anatomy F1, compreso il nostro Leo Turrini.