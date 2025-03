Formazioni notizie di squadra squadre di partenza confermate mentre Hutchinson inizia

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 16:29:00 Breaking news:Duecon ambizioni contrastanti si incontrano quando l’host di Ipswich Town Nottingham Forest in Premier League sabato (GMT alle 15:00).I ragazzi del trattore hanno urgentemente bisogno di vittorie durante le ultime 10 partite della loro stagione, cheno con ladi Kieran McKenna a sei punti dalla sicurezza.Una vittoria del 16 ° campionato della loro campagna avrebbe spostato Forest un punto dietro l’Arsenal al secondo posto prima che i Gunners ospitino il Chelsea domenica (13.30).101Greaatgoals.com ti ha coperto per le, ledel team e i lati diconfermati dalla foresta di Ipswich contro Nottingham.Portman Road. pic.twitter.com/1fprwic4tc– Nottingham Forest (@NFFC) 15 marzo 2025Ipswich Lankup v ForestIpswich apporta una modifica al lato che hato la loro sconfitta per 1-0 a Crystal Palace in Premier League sabato scorso.