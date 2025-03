Anteprima24.it - Formazione, Filippelli: “Le donne stanno vivendo un momento di arretramento”

Tempo di lettura: 2 minuti“Laè un asset strategico per la Regione Campania perché senza di essa non si va avanti in quanto viviamo in un mondo che cambia vorticosamente. I lavori cambiano velocemente e quindi le competenze devono essere aggiornate. In questa ottica dobbiamo fare ancora di più per leperché contrariamente a quanto si dice leundi, molte di loro sono costrette a rinunciare al lavoro quando hanno dei figli ed il mondo è quindi costretto a rinunciare alle loro competenze”.Lo ha detto l’Assessore alladella Regione Campania, Armida, concludendo i lavori del convegno sul tema “Donna e”, promosso ed organizzato a Benevento dall’Associazione di promozione sociale “Res Publica” – Sen. di Mino Izzo, presieduta da Pierpaolo Izzo.