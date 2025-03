Sport.quotidiano.net - Forlì, a Pesaro è una sfida da playoff. Il recupero mette in palio punti decisivi

Stasera alle 20 l’Unieuro è chiamata a una trasferta impegnativa sul campo della Carpegna Prosciutto, uncheinduepesantissimi per la corsa aitra due formazioni vicine in classifica.ha 2in più e una partita in meno: vincendo, alla luce anche del 71-50 del match d’andata, l’Unieuro prenderebbe un vantaggio importante. Attenzione però perchéha il secondo miglior attacco del torneo (quasi 82di media), che può contare sulle migliori percentuali da 2 (54%) e che, numeri alla mano, eccelle anche alle voci palle recuperate (quasi 8 a gara) e valutazione (91 a partita) dove è seconda dietro rispettivamente a Piacenza e alla capolista Udine. La Vuelle, letteralmente rinata con l’arrivo di coach Spiro Leka sulla panchina dopo un inizio di stagione sconfortante, ha lungamente macinato nei mesi scorsi, scalando la classifica, ma arriva al match con il fiatone: sono tre i ko consecutivi, contro Orzinuovi (103-98 dopo due tempi supplementari), Torino (85-69) e Rieti (78-85), nelle ultime tre gare, che di certo spingeranno i marchigiani a cercare la riscossa.