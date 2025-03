Ilrestodelcarlino.it - Follia al semaforo: passa quando è già rosso e rischia di causare maxi incidente

Rimini, 15 marzo 2025 – La scena ripresa dalle telecamere in via Chiabrera mette i brividi. Sono le 12,41 di mercoledì. Alè già scattato ilda un paio di secondi, eppure un’auto non si ferma. Tira dritto a tutta velocità e attraversa l’incrocio, proprio mentre due macchine avanzano da via Giangi e via Satta, visto che per loro nel frattempo è scattato il verde. 15-03-2025 Rimini - incrocio Fotore Foto red auto straccia il rossi rischio collisioneall’incrocio La tragedia viene evitata per un puro miracolo: questione di pochi centimetri. L’infrazione è stata accertata 4 giorni fa. Il filmato è la dimostrazione di come ancora tanti, troppi automobilisti si rendano protagonisti di una delle violazioni più gravi e pericolose. Nemmeno la presenza delle telecamere dei Vistared (che in via Chiabrera e in altre strade di Rimini, è presente da anni), e il rischio di una salata multa, riescono a evitare comportamenti così sconsiderati al volante.