Lanazione.it - Foligno, morto in casa da giorni. Indagano i carabinieri

, 15 marzo 2025 – Idella compagnia distanno indagando sul rinvenimento di un cadavere avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione di. La salma del 74enne è stata ritrovata solo dopo la segnalazione della figlia, diversidopo la morte avvenuta verosimilmente per cause naturali. Le attività dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Spoleto, sono finalizzate a delineare il quadro delle condizioni di vita dell'uomo e il contesto familiare.