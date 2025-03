Lanazione.it - Firenze, il concerto ‘Viva Mascagni’ all'Istituto Geografico Militare

, 15 marzo 2025- Sabato 22 marzo, alle ore 18, l'Orchestra Filarmonica diRossini sarà protagonista del"Viva Mascagni" nella Sala delle Colonne dell'di, in via Cesare Battisti 10. Che cosa conosciamo di Pietro Mascagni, oltre a Cavalleria Rusticana? Sempre troppo poco, musica dimenticata. Eppure almeno quindici sono i suoi melodrammi, tante le composizioni per orchestra, da camera, per pianoforte, arie fra sacro e profano, futurista il suo interesse per il cinema. Mascagni è molto più che un autore 'verista'. Ilpropone un quadro significativo della sua musica. Uno spettacolo di inattesa modernità, pezzi brevi e diversi: liberty, neoclassici, decadenti, simbolisti, elegiaci. Musica che stupisce, tessuta con moderna orchestrazione nel rispetto delle originali partiture.