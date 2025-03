Tvplay.it - Fiorentina, match rinviato: è tutto ufficiale

L’emergenza meteo sta colpendo fortissimo nelle ultime ore,il: la data del recupero.L’allerta metereologica che sta colpendo la toscana è piuttosto grave. Nelle province di Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Livorno è scattata l’allerta rossa con la situazione che è preoccupante ed in evoluzione. Per molti fiumi è stato attivato il servizio di piena, poiché l’Arno sembra sul punto di esondare mentre a Sesto Fiorentino ha già esondato il torrente Rimaggio, per giunta in pieno centro.: è(LaPresse) tvplay.itMolti i servizi e le strutture che stanno subendo danni o, i generale, rallentamenti e disagi. Per questo motivo è stata emanata l’allerta rossa, che dispone la chiusura delle attività per le giornate odierne. A Sesto Fiorentino, che al momento sembra la zona maggiormente colpita, scuole e negozi chiusi, così come a Lucca, a Fiesole e ad Empoli.