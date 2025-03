Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 15 marzo 2025 – A dieci giornate dalla fine, le ambizioni europee dipassano inevitabilmente per lo scontro diretto al Franchi, una sfida che, oltre al peso sulla classifica, è carica di significati per la storica rivalità tra i due club. Entrambe le squadre cercano una vittoria che possa infiammare i tifosi e indirizzare al meglio il rush finale della stagione. Sarà una battaglia tattica tra due allenatori emergenti con filosofie di gioco differenti ma accomunati da un percorso simile: dopo esperienze vincenti in provincia, ora si misurano con la pressione di piazze più grandi, tra momenti di gloria e inevitabili difficoltà. Thiago Motta e Raffaele Palladino si conoscono bene: nella stagione 2008/09 hanno condiviso la maglia del Genoa di Gian Piero Gasperini, totalizzando insieme 17 presenze.