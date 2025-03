Sololaroma.it - Fiorentina-Juventus, il pronostico di Serie A: azzardi GOAL e risultato esatto

Turno di scontri diretti nella parte alta della classifica inA il 29°, e la giornata da cerchiare in rosso in tal senso è domenica 16 marzo. Merenda delle 15:00 con Bologna-Lazio, cena in compagnia di Atalanta-Inter e aperitivo gentilmente offerto da, una sfida tra due rivali storiche che prescinde dalla classifica. Quest’ultima però dice che il match del Franchi mette in palio per le due squadre punti d’oro per l’Europa.Nel giovedì di Conference League è finalmente arrivata una gioia per la Viola in un periodo decisamente difficile, un 3-1 sul Panathinaikos che vale la qualificazione ai quarti di finale, dove affronterà gli sloveni del Celje. Ora però c’è da svoltare anche inA, laddove laha ottenuto appena 3 punti nelle ultime 5 partite (la vittoria interna sul Lecce), scivolando all’8° posto, fuori dai posti per l’Europa, ad una lunghezza dalla Roma, 5 dal Bologna e 6 dalla Lazio.