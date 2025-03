Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, Vlahovic o Kolo Muani o entrambi titolari? Le ultimissime novità sulle scelte di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, chi giocherà in attacco nel match del Franchi: tutti i dettagli sulla sfida di campionatoLasi appresta a sfida la: mistersta pensando a quella che potrebbe essere la migliore formazione per conquistare i tre punti. Secondo quanto riportato da Sky Sport al momentoè in vantaggio suanche se durante la settimana i due attaccanti sono stati provati insieme.Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli suidella sfida.Leggi suntusnews24.com