Juventusnews24.com - Fiorentina Juve vista da Delio Rossi: «I bianconeri potrebbero trarre dei vantaggi dalla partita in questo modo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24è stata analizzata così dain esclusiva antusnews24. Di seguito riportate le parole dell’allenatoreInterto in esclusiva dantusnews24,ha analizzato così la pma sfida di Serie A deicontro la. Le sue dichiarazioni.Quale sarà la zona di campo in cui si potrà decidere la?«Le grandi partite si decidono a centrocampo. Giovedì laha giocato molto bene ma è calata nel secondo tempo rischiando di pareggiare. Lantus potrebbedeiservendo bene gli attaccanti e difendendo in maniera compatta».L’INTERESCLUSIVA DINTUSNEWS24 ALeggi suntusnews24.com